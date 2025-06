La rendicontazione bancaria non sostituisce il registro di contabilità

Secondo le previsioni dell’articolo 1130 bis del Codice civile, il rendiconto condominiale si compone, tra le altre cose, anche di un registro di contabilità. L’articolo 1130 Codice civie, invece, ci ricorda come nel registro di contabilità debbano essere annotati, in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita e che tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.

La giurisprudenza di riferimento

Il Tribunale di Napoli con sentenza 8012 del 4 agosto...