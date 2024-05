Lavori condominiali urgenti, pagano i proprietari attuali

La domanda Ho acquistato un appartamento nel dicembre 2023 e, durante l’assemblea che si è tenuta a marzo 2024, sono emersi problemi, in quanto il condomino dell’ultimo piano ha fatto presente che nel suo appartamento ci sono infiltrazioni d’acqua dovute a recenti precipitazioni. Due anni fa sono stati effettuati - evidentemente in maniera non corretta - lavori sul lastrico solare (e, quindi, il condominio è ancora nei tempi per un eventuale indennizzo). Chi deve pagare le spese per i lavori da effettuare in urgenza (salvo poi rifarsi sulla ditta che ha effettuato i lavori)? Chi ha venduto l’appartamento o il sottoscritto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 maggio 2024

L’acquirente di un’unità immobiliare compresa in un edificio condominiale è obbligato solidalmente con l’alienante al pagamento dei contributi relativi all’annualità in corso e a quella precedente all’anno della vendita (articolo 63, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Il lettore, dunque, risponde anche per i contributi relativi all...