Canone concordato anche per le abitazioni del Comune

La domanda Un ente locale (nel caso specifico, un Comune) può sottoscrivere contratti di locazione a canone concordato per immobili del proprio patrimonio edilizio?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 luglio 2024

Si ritiene che, in assenza di un espresso divieto, anche un ente locale possa, in termini generali e salvo esame della fattispecie in concreto, concedere in locazione immobili a “canone concordato” (a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998), relativi al proprio patrimonio edilizio.