Lavori straordinari, è responsabile dei danni ai condòmini chi ha la disponibilità di fatto e di diritto del cantiere

Durante l’esecuzione dei lavori in condominio può succedere che non tutto vada come previsto e concordato e non è facile definire i profili di responsabilità. Può accadere che, sia per mancata vigilanza del condominio, sia per errata esecuzione dei lavori, ci possano essere danni arrecati alle proprietà private dei condòmini.

La responsabilità dell’impresa

Di norma, l’impresa, una volta ottenuto l’appalto, procede in totale autonomia, mentre il condominio è tenuto alla mera vigilanza. Nella stipula del contratto d’appalto viene...