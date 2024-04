Per i danni al condominio in un lavoro di appalto risponde anche il direttore dei lavori se omette i controlli

La questione decisa dalla terza sezione della Cassazione il 9 aprile 2024, numero 9514, appare interessante per avere circostanziato il rapporto tra il direttore lavori e il condominio, nonché evidenziato l’estensione della responsabilità del primo.

La vicenda processuale

Nel giudizio di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, un direttore lavori era stato condannato a risarcire il condominio per alcuni danni al tetto e alle parti sottostanti...