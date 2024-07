Le associazioni di consumatori sul Salva-casa: direzione giusta

Sul decreto salva casa (decreto legge 69/2024) è stato espresso generale apprezzamento delle associazioni dei consumatori Adusbef, Assoutenti, Casa Del Consumatore, Codici e Confconsumatori, sentite dall’ottava commissione della Camera dei Deputati (Lavori Pubblici e Ambiente). Le associazioni hanno preso atto che con la nuova normativa «il Governo intende, per fortuna, intervenire sulle discrasie della normativa stratificatasi sulla doppia conformità in caso di vendita dell’immobile» si legge in una nota. Quella normativa che ha costretto molte famiglie italiane, in passato, a effettuare pratiche di sanatoria edilizia pur non avendo mai effettuato alcun abuso e talvolta anche perso la conclusione della vendita.

Adusbef, Assoutenti, Casa Del Consumatore, Codici e Confconsumatori si sono avvalse di un gruppo di lavoro di esperti e hanno così chiesto l’ampliamento del decreto in sede di conversione per sburocratizzare e alleggerire la pressione su quelle abitazioni per le lievi e magari datate difformità edilizie, ponendo al centro della legislazione il concetto di affidamento del cittadino in buona fede. Le associazioni confidano pertanto che Governo e Parlamento valutino con attenzione le loro proposte per lo snellimento delle pratiche edilizie e la libera circolazione di immobili afflitti soltanto da piccolissime difformità magari tollerate all’epoca della loro costruzione.