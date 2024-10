Il Comune richiede la Cosap al condominio se prova la sussistenza dei presupposti

In tema di imposizione della Cosap, per la presenza di griglie metalliche sul marciapiede a copertura delle cosiddette bocche di lupo a vantaggio di più fabbricati condominiali che insistono dinanzi alla strada pubblica, è l’ente locale che deve provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e, in particolare, anche la sussistenza di una servitù pubblica. Ciò è quanto ha riportato l’ordinanza del 3 ottobre 2024 numero 25965 della Cassazione.

I fatti

La vicenda che ha originato la pronuncia ...