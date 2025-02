Le novità fiscali 2025 nell’agenda di Telefisco: iscrizioni entro domani

Iscrizioni online fino alle 18 di domani, martedì, per l’edizione 2025 di Telefisco, il convegno annuale de L’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore. L’evento si terrà dopodomani – mercoledì 5 febbraio – dalle 9 alle 18.30 e potrà essere seguito via internet in diretta streaming, oltre che dalla sede centrale di Bergamo (Ponte San Pietro) oppure presso una delle sedi che sono state attivate sul territorio.

I temi in agenda

In programma ci sono 14 relazioni sulle principali novità normative dell’anno, affidate ad altrettanti...