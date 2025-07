Redditi diversi immobiliari tra criticità e distorsioni La Risposta agenziale n. 133 del 14 maggio 2025 ha confermato che, nel contesto dei redditi diversi immobiliari, il corrispettivo della costituzione a titolo oneroso dell’usufrutto costituisce reddito diverso ex art. 67, c. 1, lett. h) del “TUIR” mentre la plusvalenza da cessione della nuda proprietà rientra nella più favorevole previsione della lettera b). L’articolo fa il punto su questa importante dicotomia, che merita piena consapevolezza, da parte di contribuenti e professionisti, per via delle sorprendenti – e delicate - conseguenze che possono derivare.