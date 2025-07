Casa, rischio evasione in aumento per 10 miliardi di piccoli lavori

L’evasione fiscale torna a minacciare l’edilizia. Il taglio dei bonus casa, deciso da inizio anno con l’ultima legge di Bilancio, insieme alla caduta post superbonus (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) sta avendo un effetto già visibile sugli investimenti agevolati con le detrazioni. Una parte di questi finirà, inevitabilmente, nell’economia sommersa, soprattutto per i lavori di portata più ridotta, come la sostituzione di infissi, l’installazione di caldaie o, in generale, tutte le piccole manutenzioni...

