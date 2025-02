Le spese di riscaldamento vanno ripartite in base ai consumi effettivi e non per millesimi

In materia condominiale, dev’essere annullata la delibera assembleare che ripartisce i costi per il servizio di riscaldamento sulla base dei valori millesimali e non in relazione al consumo effettivo, risultante dalla lettura dei contabilizzatori di calore posizionati sui radiatori ubicati all’interno degli appartamenti dei singoli comproprietari. Lo ha ribadito il Tribunale di Rimini, nella sentenza numero 134 del 10 febbraio 2025.

I fatti di causa

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori impugnavano...