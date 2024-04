Legale la telecamera installata a protezione della casa anche se può riprendere il vicino

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza di Cassazione, sezione prima, numero 7289 del 19 marzo 2024.

In sintesi

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove si sia in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (in omaggio al principio di necessità) e ove siano...