Legittimo il fondo cassa alimentato dai residui attivi versati dai condòmini

La previsione di un fondo cassa alimentato con le anticipazioni da parte dei condòmini o con l’accantonamento di eventuali entrate è, sotto tale riguardo, del tutto legittima e non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale. Il bilancio condominiale deve essere redatto in modo da rendere intelligibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita con le relative causali; non è necessario adottare forme analoghe a quelle previste per i bilanci societari, essendo sufficiente l...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi