Lite tra condominio e singolo: nessun obbligo di convocazione dell’assemblea

La recente sentenza 7491/2025 della Cassazione torna a pronunciarsi su una questione giuridica tutt’altro che secondaria nella pratica condominiale: la legittimità della delibera assembleare adottata in assenza del condomino che si trovi in giudizio contro il condominio stesso, e la possibilità, per costui, di impugnarla per omessa convocazione.

Il punto nodale della controversia riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, norma che impone l’obbligo ...