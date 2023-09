Locazione, la gravità dell'inadempimento del conduttore non va commisurata solo all'entità del danno di Selene Pascasi

Quest'ultima potrebbe anche non sussistere: quello che rileva è la violazione rispetto alla volontà delle parti

Mettersi in regola con i pagamenti a sfratto per morosità avviato, non esclude la valutazione della gravità dell'inadempimento specie se preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi nei versamenti dei canoni. Del resto, la “regola” della buona fede mal si concilia con l'arrecare pregiudizio all'interesse della controparte ad una corretta esecuzione degli obblighi negoziali. A pesare, quindi, non è solo l'entità del danno – che potrebbe non sussistere – ma anche la rilevanza della violazione rispetto alla volontà delle parti ed al concreto interesse ad un'esatta e tempestiva prestazione. Lo scrive il Tribunale di Roma con sentenza 6770 del 27 aprile 2023.

La vicenda processuale

Apre il caso, l'intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento canoni, promossa dal titolare di uno spazio concesso ad una donna in locazione a uso commerciale. La signora, lamenta, nonostante gli impegni contrattualmente assunti, non aveva corrisposto diversi canoni rendendosi morosa di circa 12 mila euro. Pretende, poi, come da contratto, la somma prevista a titolo di penale per il ritardo di una singola mensilità. Peraltro la conduttrice, aggiunge, aveva ignorato i numerosi solleciti ricevuti e la prospettata riduzione temporanea del canone causa lockdown. Restrizioni che, secondo la donna, le avevano procurato rilevanti problemi economici, ragion per cui il suo inadempimento non poteva ritenersi grave.

Emessa ordinanza provvisoria di rilascio, la causa prosegue ma l'esercente non cessa la sua attività, né rilascia il locale. Così, tentata inutilmente la mediazione, il Tribunale di Roma dichiara risolto il contratto di locazione per inadempimento della donna e la condanna al rilascio dell'immobile oltre che al pagamento dei canoni scaduti con relativi interessi, della penale e delle spese di giudizio. Del resto, da quanto emerso da alcune fotografie reperite via web, l'esercizio, proprio nella fase in cui vigevano le misure più drastiche, era aperto e i servizi offerti erano più ampi di quelli dichiarati (non solo vendita di alimentari ma anche di frutta, detersivi e pasti pronti con consegna a domicilio). Le restrizioni, pertanto, non aveva originato le addotte «notevoli problematiche economiche».

Impossibile la sospensione del canone per emergenza sanitaria

Situazione che, marca il Tribunale, induce a confermare ancora una volta l'orientamento per cui va escluso che possa ricavarsi dalla normativa emergenziale una qualche disposizione che autorizzi il conduttore alla sospensione o autoriduzione dei canoni di locazione per le attività commerciali, fatta eccezione per quelle attività di cui il legislatore si è occupato esplicitamente. In altre parole, nei rapporti locativi in periodo di epidemia l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non è quella pecuniaria del conduttore che, traducendosi nella prestazione di una somma di denaro, per definizione non diventa mai impossibile. Né, poi, il dovere di solidarietà sociale consentirebbe di ritenere esistente un obbligo delle parti di rinegoziare i contratti divenuti svantaggiosi per una di esse, o un potere del giudice di modificare i regolamenti negoziali liberamente concordati nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

La valutazione della gravità dell'inadempimento

Ancora, è noto che neppure l'eventuale pagamento in corso di causa delle mensilità scadute, esclude la valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore dedotta intimando lo sfratto, specie se l'inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati, reiterati e ravvicinati ritardi. La valutazione dell'importanza dell’inadempimento nella locazione, difatti, va affermata anche alla luce della buona fede cui deve improntarsi l'esecuzione. In sintesi, conclude il Tribunale capitolino, la gravità dell'inadempimento di un contraente non va commisurata solo all'entità del danno, che potrebbe anche non sussistere, ma alla rilevanza della violazione in relazione alla volontà delle parti, alla natura e allo scopo del rapporto, e al concreto interesse della controparte all'esatta e tempestiva prestazione.

Ebbene, nella vicenda, le reiterate omissioni della commerciante potevano inquadrarsi come rilevanti alterazioni del sinallagma contrattuale, tali da determinare la risoluzione del contratto, essendo il versamento del canone il principale e basilare obbligo del conduttore. Circostanza ancora più critica, nella fattispecie, avendo la conduttrice continuato a godere dei locali. Inevitabile, allora, la decisione del Tribunale di Roma di accogliere ad ampio raggio le domande del proprietario.