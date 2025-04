Maggioranza agevolata per installare la pompa di calore condominiale

L’installazione di una pompa di calore condominiale per potenziare l’impianto termico già esistente non costituisce innovazione per cui si può deliberare con quorum previsto dall’articolo 1136, comma 2 Codice civile (Corte d’appello de L’Aquila, sentenza 237/2025).

I fatti di causa

Un condominio veniva citato in giudizio a seguito dell’impugnazione della delibera con...