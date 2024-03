Milano vara le linee guida per il settore urbanistico

Approvata la delibera, a Milano si passa alle linee guida concrete per il settore urbanistico, alla luce delle principali inchieste della procura, che nel corso del 2023 ha messo nel mirino, con l’ipotesi di reato di abuso edilizio, le costruzioni di via Crescenzago, via Stresa e piazza Aspromonte.

Ieri Palazzo Marino ha emanato una sorta di vademecum per indicare ai propri funzionari e dirigenti le scelte operative da adottare di fronte a nuove richieste di autorizzazione a costruire, dopo che la...