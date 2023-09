Nell'edizione numero nove di Condominio Eco debutta «ConWin» Contabilità condominiale: sfida fra amministratori

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Condominio Eco, la manifestazione fieristica che si occupa di tutta la filiera delle abitazioni residenziali e dell’edilizia in generale in chiave green e sostenibile, annuncia in una nota che la sua nona edizione si terrà il 20 e 21 ottobre 2023 presso Ecoarea Better Living, una grande struttura polifunzionale realizzata in bio-edilizia con sede a Cerasolo Ausa di Rimini (www.ecoarea.eu). Condominio Eco, diviso in una parte convegnistica chiamata Forum e una parte espositiva chiamata Expo, rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo una piattaforma unica per l’incontro tra operatori, professionisti e appassionati dell’edilizia green e sostenibile.

Il debutto di ConWin

Al centro delle attenzioni di questa edizione si troverà il 1° Campionato Nazionale di Contabilità Condominiale ConWin, presentato dal canale di consulenza specializzato Rendiconto Plus. Questa competizione unica nel suo genere metterà alla prova sabato 21 ottobre gli amministratori di condominio provenienti da tutto il Paese, incoraggiandoli a dimostrare le proprie competenze e conoscenze nel campo della contabilità condominiale. I partecipanti si sfideranno in prove pratiche e teoriche, dimostrando abilità nella gestione finanziaria, nello stato patrimoniale, nel bilancio consuntivo e nella sua ripartizione. Il campionato offre un’opportunità senza precedenti per gli amministratori di condominio di condividere le migliori pratiche e promuovere una gestione efficiente e trasparente degli edifici residenziali.

Così Romano Ugolini, fondatore di Condominio Eco e amministratore di Ecoarea Srl, la società che dal 2013 organizza la fiera: «L’idea è ispirata a ciò che già accade in altre parti del mondo dove si organizzano competizioni professionali di matematici, fisici, architetti, manager. Il fine è anche quello di muovere un pò le acque in questa categoria: importantissima ma anche bistrattata e continuamente in cerca di un riconoscimento professionale, più in linea con le esigenze abitative e di trasformazione sociale cui assistiamo, compresa quella legata alla crescente sensibilità ecologica. Gli amministratori di condominio rappresentano la principale platea di Condominio Eco e spero che questa iniziativa sia a loro di stimolo per una partecipazione ancora più estesa e motivata. Senza distinzioni e gelosie fra una associazione e l'altra, ma spostando una qualche rivalità fra i professionisti. Infine la mia speranza è che il campionato rappresenti una ribalta per vincitori: in termini di notorietà e, perché no, anche un piccolo badge di certificata competitività».

Concorso riqualificazione androni

Parallelamente al campionato, Condominio Eco ha lanciato un Concorso per la riqualificazione degli androni condominiali, invitando progettisti, amministratori di condominio, condòmini, università, scuole di architettura e di design a presentare proposte creative e sostenibili per migliorare l’ingresso comune dei condomìni. Il concorso mira a promuovere la funzionalità, il decoro e l’accessibilità degli androni, utilizzando materiali sostenibili e considerando le esigenze delle persone con disabilità.

Categorie merceologiche

Durante la nona edizione di Condominio Eco, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare una vasta gamma di categorie merceologiche pertinenti, tra cui ascensori, banca e finanza, comunità energetiche, domotica, edilizia, editoria, energia e riscaldamento, facility management, gestioni immobiliari, giardinaggio, linee vita e ponteggi, manutenzione, mobilità, noleggi, pulizie, software, studi di progettazione e trattamento acque. Queste categorie offrono soluzioni innovative e sostenibili per il settore delle abitazioni residenziali e dell’edilizia in generale.

Per attrare ancora più visitatori e operatori del settore, Condominio Eco offrirà un programma di convegni, appuntamenti e dibattiti incentrati sui temi cruciali della transizione energetica, del green deal europeo, degli obiettivi per il clima ONU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Modalità di ingresso: gratuito previa registrazione sul sito, fino ad esaurimento posti: www.condominioeco.eu/modulo-adesione