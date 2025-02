Prevenzione incendi nei Bed & Breakfast e obblighi per i locatori

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Con l'entrata in vigore della legge 191 del 15 dicembre 2023, vengono introdotte puntuali prescrizioni per gli alloggi destinati alle locazioni per finalità turistiche e brevi. Nello specifico è stato introdotto l'articolo 13-ter concernente la "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale".

Tale articolo, oltre ad avere lo scopo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza...