Nessun previo ok dell’assemblea per installare il condizionatore su parti comuni

Risolve una questione che si verifica con frequenza nei condomìni italiani la sentenza della Cassazione 17975/2024 depositata il primo luglio. Il tema riguarda l’installazione dei condizionatori, nel caso specifico, quelli di un esercizio commerciale, nel cortile di un edificio condominiale, ma quanto deciso riguarda ovviamente anche il caso di motori di condizionatori di appartamenti privati. È necessario un via libera assembleare per l’installazione? La risposta è negativa se il bene non è alterato...

