Se non lo vieta il regolamento, si ai condizionatori in facciata senza il via libera dell'assemblea di Annarita D'Ambrosio

Occhio però alla rumorosità e alla distanza dal balcone del vicino

Estate da eventi estremi in questo 2023: dal caldo afoso alle piogge torrenziali, come ai tropici. Torna perciò di attualità il dibattito sui condizionatori in condominio, per installare il motore dei quali ci sono diversi aspetti da considerare a partire dalla rumorosità fino alla lesione al decoro.

Non necessaria alcuna autorizzazione condominiale

Installare un impianto sul balcone della propria abitazione è un diritto del proprietario e non necessita di alcuna autorizzazione. È bene però avvertire preventivamente l'amministratore perché nel regolamento potrebbero esserci regole precise in merito alla collocazione dei motori in facciata. Poi vanno tenute in debito conto le distanze dai balconi dei vicini, le normative e autorizzazioni comunali in materia.

Salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento contrattuale, cioè quello predisposto dal costruttore e trascritto nei rogiti dei singoli appartamenti, l’installazione del motore di un condizionatore/pompa di calore su un bene comune è soggetta al rispetto degli articoli 1102 e 1120, ultimo comma, del Codice civile. Pertanto utilizzare una parte comune, se non si effettua innovazione sulla stessa, rientra nell'uso più intenso consentito al condomino, senza ledere però il pari uso altrui e qualora non compia atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

L'installazione in edifici vincolati

Occhio però all'installazione nelle zone soggette a vincolo a norma del Dlgs 42/2004. In questo caso infatti la posa in opera si ritiene condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (Cassazione penale 952/2014), tanto più che anche l'articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in tema di attività edilizia libera, fa riferimento al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs 42/2004.

La rumorosità e le distanze da rispettare

C'è poi il tema dei rumori dell'impianto che potrebbero disturbare gli altri condòmini. Il codice civile ha posto il divieto delle immissioni acustiche «superiori alla normale tollerabilità», un parametro che si stabilisce con una perizia fonometrica. Per evitare che si arrivi a tanto, in fase di acquisto di un condizionatore, è bene scegliere un modello anche in base alla silenziosità dell'apparecchio.

Infine ci sono le distanze minime da rispettare e qui va considerata la previsione dell'articolo 905 Codice civile: non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Il divieto cessa se tra i due fondi vicini c'è una via pubblica.