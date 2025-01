Nessuna sospensione feriale per la mediazione in condominio

Il decreto legislativo numero 216 del 27 dicembre 2024 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 gennaio 2025 ed entrerà in vigore il 25 gennaio 2025. Introduce importanti novità procedurali, con particolare rilievo per il contenzioso condominiale a partire dalle modalità di svolgimento. Viene innanzitutto messa nero su bianco la possibilità di tenere la mediazione in modalità telematica, in particolare «con modalità audiovisive...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi