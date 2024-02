Niente bonus facciata: l’appaltatore risarcisce il danno da perdita di chance al condominio

Affronta le problematiche della risoluzione negoziale dei contratti d’appalto delle opere di rifacimento delle facciate condominiali, che hanno costituito base giuridica per l’accesso al bonus facciate al 90% per gli anni 2020-2021, del 60% per il 2022, la sentenza del Tribunale di Roma 21607 depositata il 13 febbraio scorso.

L’elemento interessante che emerge è la responsabilità delle imprese edili cui il condominio aveva in qualche modo teso la mano, avendo interesse alla conclusione dei lavori, ...