Non occorre sempre la querela per perseguire le attività rumorose di Giulio Benedetti

Link utili La costituzione in giudizio dei condòmini equivale alla presentazione della querela

Deve essere considerata equipollente anche la costituzione di parte civile o la semplice riserva di costituzione di parte civile

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Dlgs 150/2022 ha introdotto il regime di procedibilità a querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 Codice penale), tuttavia tale condizione di procedibilità può essere sostituita dalla costituzione in giudizio , come parte civile, della persona offesa.

Il caso trattato

Il Tribunale condannava , per il reato dell’articolo 659 Codice penale e al risarcimento del danno, il gestore di un bar , perché disturbava , con gli schiamazzi della clientela e il funzionamento...