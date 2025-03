Nulla la delibera che fa pagare a tutti i condòmini le spese per la difesa dell’amministratore in un giudizio penale

L’assemblea condominiale non può decidere di ripartire tra tutti i condòmini le spese legali per la difesa dell’amministratore in un procedimento penale svoltosi a suo carico. In questi casi la delibera è nulla per impossibilità dell’oggetto. Lo ha precisato il Tribunale di Milano con la sentenza 1406 del 19 febbraio 2025.

I fatti

La vicenda esaminata riguarda l’azione promossa da un condòmino il...