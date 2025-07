Nullità o annullabilità quando il rendiconto non è veritiero

Quello della veridicità è un principio cardine nella redazione del rendiconto condominiale. Tema di difficile trattazione, è stato comunque affrontato dalla giurisprudenza in più occasioni, più segnatamente, circa le conseguenze della sua violazione: annullabilità o nullità?

La giurisprudenza

Il tribunale di Roma, in più occasioni (sentenze numeri 13582/2021 e 14863/2022), ha precisato come il rendiconto, tra le altre cose, debba rispettare il principio della veridicità, intesa come ricostruzione e rappresentazione...