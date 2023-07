Nuova tappa del progetto Anapic, anche Caselle Luraghi comune cardioprotetto

Nella foto a sinistra il sindaco Davide Vighi, al centro la presidente Anapic Lucia Rizzi e a destra l'assessore Franco Denti

Il progetto di cardioprotezione di Anapic avanza in lombardia ed ora anche Caselle Lurani ( in provincia di Lodi) è un comune cardioprotetto . Ad annunciarlo la presidente Anapic Lucia Rizzi in una nota .

«Spesso si ignora l'importanza di prevenire decessi per arresti cardiaci e di posizionare Dae ovunque ; nei condomìni, nelle scuole, nei Comuni, nei luoghi affollati e di svolgere il Corso di primo soccorso previsto per legge e in Italia necessario per il relativo utilizzo . Abbiamo posizionato Dae ovunque , in Tribunale a Milano dove recentemente è stata salvata una persona grazie ai nuovi Dae, alla Triennale di Milano , nelle scuole nelle aziende agricole . Una campagna di sensibilizzazione patrocinata da Regione Lombardia che stiamo portando avanti con energia, affinché tutti i comuni di Italia siano coperti da Dae e si possa ridurre il numero di decessi per arresto cardiaco . Le casistiche sono innumerevoli e riguardano giovani, anziani e bambini, donne e uomini».

Dalla presidente Anapic un ringraziamento al sindaco di Caselle Lurani Davide Vighi e a tutta la giunta comunale per aver condiviso il progetto dell'associazione.