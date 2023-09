Parcheggiare nel cortile condominiale altrui è reato di Davide Longhi

Link utili Deve qualificarsi come privata dimora l’area condominiale di parcheggio

Lecita invece la sosta temporanea di persone estranee alla compagine ma ospiti di condòmini









La decisione della Cassazione penale del 20 luglio 2023 numero 31700 ha confermato la condanna a carico del “parcheggiatore abusivo” per violazione di domicilio e per invasione di edificio per aver parcheggiato costantemente la propria autovettura nel cortile condominiale di terzi, senza averne l'autorizzazione.

Il caso

L'autore del reato è l'inquilino a cui un condomino aveva concesso in locazione la propria unità immobiliare ad uso ufficio professionale; l'inquilino posteggiava la propria auto all'interno del cortile in forza dell'autorizzazione concessagli; successivamente detta autorizzazione veniva revocata, ciononostante, l'inquilino reiterava lo stesso comportamento continuando a parcheggiare la propria auto nel cortile condominiale tutti i giorni per molte ore. Si precisa che non si trattava di sosta per carico e scarico. L'autore si è visto confermare la propria condanna dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza del 12 aprile 2022 che a sua volta ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado.

Il cortile condominiale è una privata dimora

La Cassazione, nel confermare l'orientamento, ha precisato che l’area oggetto della vertenza (cortile) fosse da ritenersi a tutti gli effetti pertinenza del condominio e rientrasse, quindi, nel concetto di privata dimora tutelato dalla disposizione di cui all’articolo 614 Codice penale che non richiede la disponibilità esclusiva del proprietario trattandosi di luogo non aperto al pubblico, ossia a chiunque, ovvero che si tratti di luogo che - come nel caso di specie - non sia accessibile a terzi senza il consenso del titolare, ivi compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cassazione 31345/17).

Infatti, i cortili sono delle pertinenze alle unità immobiliari e rientrano nel concetto di appartenenza di cui all'articolo 614 comma 1 Codice penale; pertanto non è rilevante che le appartenenze siano di uso comune a più abitazioni, spettando il diritto di esclusione da quei luoghi a ciascuno dei titolari delle singole abitazioni (Cassazione penale 7279/78).

La violazione di domicilio

È importante sottolineare la circostanza che commette reato di violazione di domicilio chi si introduca in luogo altrui, contro la volontà del proprietario o comunque di chi ha diritto di escluderlo. Nel caso di specie il cortile condominiale era delimitato e recintato e quindi il reato si è configurato nel momento in cui l'amministratore di condominio ha revocato l'autorizzazione ed il parcheggiatore ha continuato comunque nella sua attività di sosta costante/permanente con occupazione stabile mediante il proprio veicolo (Cassazione penale 7470/74).

La situazione risulterà differente laddove l’accesso al parcheggio e/o al cortile sia libero, cioè non impedito da accorgimenti come un cancello o una barriera automatica, in questi casi il terzo parcheggiatore può fare affidamento sul fatto che l'area sia liberamente accessibile a chiunque e sia di uso pubblico cioè della collettività. In tale ultima ipotesi è importante che l'amministratore (nell'ambito delle sue funzioni/poteri di natura conservativa) renda visibile a chiunque che si tratti di area privata e non soggetta ad uso della collettività.

Lecita la sosta degli ospiti dei condòmini

A questo punto ci si pone una domanda lecita: ma è vietata anche la sosta di clienti, amici, parenti e familiari che si recano in condominio? La risposta è negativa nel senso che la sosta ed il parcheggio dei non residenti per le finalità di cui sopra è ammissibile a condizione che il regolamento di condominio non vieti espressamente l'utilizzo del cortile a terzi estranei per le finalità di cui sopra e quindi riservi espressamente in via esclusiva l'utilizzo del cortile ai condòmini residenti. Fermo restando il principio generale secondo cui ogni condomino può parcheggiare nelle aree adibite purché non impedisca agli altri di fare lo stesso uso e fatta salva una doverosa regolamentazione condominiale. Sul punto si precisa che il condominio con una semplice deliberazione assunta a maggioranza di cui all'articolo 1136 comma 2 Codice civile (500 millesimi) può statuire il divieto di utilizzo a terzi estranei al condominio, trattandosi di una deliberazione di natura regolamentare che riguardi l'utilizzo di un bene comune.

Il parcheggio degli estranei

Il discorso cambia per le persone non residenti e non condòmini, che non abbiano alcun rapporto con i condòmini o con il condominio e che siano completamente estranee alla compagine condominiale. Il parcheggio in area condominiale di persone totalmente esterne è dunque illecito (esempio: camper di un estraneo o auto che deve essere demolita e che viene abbandonata nel cortile condominiale). In questi casi un tale parcheggio deve essere contestato trattandosi di area privata ad uso esclusivo dei condòmini.

Tuttavia si tenga presente che trattandosi di un'area privata (cortile), non è possibile rivolgersi alla forza pubblica per la rimozione e/o chiamare il carro attrezzi per la rimozione forzata. In questi casi la Cassazione con la sentenza 820 del 16 gennaio 2014, ha statuito che «… non si può ricorrere a forme di autotutela…». In questa ipotesi il condominio, per il tramite dell'amministratore, potrà:

a) rintracciare il proprietario per richiederne la rimozione;

b) promuovere un'azione civile per ottenere la rimozione e/o demolizione, ma in queste ipotesi occorre fare attenzione perché tutti i costi sono anticipati dal condominio e rischiano di essere un costo definitivo laddove la persona proprietaria non fosse rintracciabile e/o solvibile; si pensi ad esempio alla possibilità (dietro previa autorizzazione del giudice) di rimuovere l'auto dal cortile con successivo ricovero in un deposito pubblico i cui costi giornalieri di deposito sono richiesti poi al condominio. Si consiglia di fare preventivamente una visura al Pra (utilizzando il numero di targa) per verificare che il mezzo non sia sottoposto a fermo amministrativo e/o a pignoramento.

Il parcheggio condominiale

È lecito parcheggiare la propria auto davanti il box/posto auto altrui? La risposta è negativa in quanto parcheggiare nel cortile/area condominiale può costituire reato qualora la sosta impedisca volontariamente a un altro condomino di accedere alla sua proprietà privata o impedisca le misure di sicurezza, si pensi all'utilizzo del cortile come area di fuga (Cassazione 37091/2022). Infatti, in tale ipotesi si configura il reato di violenza privata. Secondo la Corte «…il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione…».

Per configurarsi il reato è necessario che la sosta sia illegittima, cioè, venga fatta con lo scopo preciso di ostacolare qualcun altro, limitando la sua libertà. Non c'è invece reato se l'intralcio sia solo una conseguenza del parcheggio incivile, senza però che la sosta sia premeditata, cioè, fatta proprio col fine di limitare la libertà altrui.

Definizioni giuridiche

Nella sentenza che si commenta il giudice ha fatto riferimento alla dimora abituale che è un concetto giuridico differente dalla residenza e dal domicilio; l'occasione è utile per fare il punto circa la definizione giuridica di questi concetti, e precisamente:

a) domicilio: è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (articolo 43 comma 1 Codice civile) e rappresenta la sede dell’attività professionale di una persona nonché il luogo prescelto per la gestione di un affare;

b) residenza: è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 comma 2 Codice civile), cioè dove la persona vive;

c) dimora: è il luogo dove la persona dimora (vive = svolge gli atti della viva quotidiana) semplicemente e non abitualmente all’interno di un’abitazione si tratta di una circostanza occasionale.

Ricordiamo che il domicilio e la dimora se non diversamente indicati negli atti dell'anagrafe amministrativa coincidono con la residenza; quindi, in assenza di una diversa ed espressa indicazione, il luogo dove si ha la residenza coincide, ed è lo stesso, per il domicilio e la dimora.