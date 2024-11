Per ogni abitazione destinata agli affitti brevi a Milano, ce ne sono due vuote

«A Milano le case in affitto breve non sono troppe, non portano allo spopolamento della città e, soprattutto, non tolgono case alle famiglie e agli studenti. A luglio 2024 le case milanesi sul mercato degli affitti brevi erano 18.250. Sul totale delle 809.000 abitazioni presenti in città, gli affitti brevi costituiscono il 2,2% del totale. Il 40% degli affitti brevi si concentra in 10 zone su 88. Zone centrali e zone turistiche». Emerge dalla prima ricerca realizzata da Aigab, l’associazione di categoria...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi