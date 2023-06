Per villette e unifamiliari il superbonus resta spento anche a maggio di Giuseppe Latour

Il report Enea fa segnare 2,4 miliardi di cantieri ma sono quasi tutti lavori condominiali: sulle altre opere pesano gli ultimi interventi del Governo









Il superbonus per le villette e le unità indipendenti resta spento anche a maggio. La conferma di come la maxi agevolazione sia, ormai, riservata ai lavori in condominio arriva con l’ultimo aggiornamento dei dati Enea, l’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, sull’avanzamento dei cantieri del mese scorso. I provvedimenti del Governo su villette e stop alle cessioni hanno, a conti fatti, neutralizzato questa parte del mercato.

Dopo che, alla fine di marzo, era stata registrata...