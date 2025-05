Piano d’azione europeo per l’abitare: Confabitare porta la voce dei proprietari

Una nota comunica che il 9 maggio scorso, in Piazza Montecitorio, Luigi Cacciatore, in qualità di membro del Centro studi tecnico di Confabitare, è intervenuto al convegno promosso da Legacoop sul piano d’azione europeo per l’abitare: «Risorse e soluzioni per la casa come infrastruttura sociale per le città».

Tra i relatori invitati, Irene Tinagli, presidente della Commissione speciale per la crisi abitativa del Parlamento europeo. Ha sottolineato l’importanza di comprendere le reali esigenze e criticità...