Il 17 maggio a Bari il convegno Alac-Appc

Si terrà sabato 17 maggio dalle 9 il convegno Alac-Appc su «Le nuove sfide per gli amministratori di condominio». Appuntamento presso il Grand Hotel Parco dei Principi (Bari Palese).

Durante l’incontro, saranno affrontati temi centrali per la categoria, precisa una nota, con interventi di esperti, momenti di dialogo e opportunità per rafforzare il legame tra tutti i partecipanti. L’evento è riservato agli iscritti (clicca qui per la locandina)

Per partecipare, va confermata la presenza tramite email a info@alacbari.it o telefonando al 080.5241420