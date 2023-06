Piscine condominiali al centro dell’appuntamento di Anaci Brescia e Assopiscine del 13 giugno

Ritorna anche quest'anno l’ appuntamento organizzato da Anaci Brescia e Assopiscine in collaborazione con Anaci Bergamo ed Anaci Milano e con il patrocinio di Anaci Lombardia.

I numerosi partecipanti previsti - comunica una nota a firma di Francesco Chiavegato, delegato piscine Anaci Lombardia e vice presidente Anaci Brescia - potranno seguire l'evento sia in presenza presso West Garda Hotel di Padenghe sul Garda, 100 posti a sedere con possibilità di sottoporre quesiti agli autorevoli relatori, sia tramite la piattaforma Cisco Webex Meeting Anaci (no limits) previa registrazione utilizzando gli appositi pulsanti in locandina ( clicca qui per partecipare ) .

Le novità che caratterizzano questo esclusivo evento di settore, che oltre ad interessare gli addetti ai lavori lombardi servirà anche come linea guida ed aggiornamento per tutto il territorio nazionale, riguardano, per la prima parte, le attenzioni e prescrizioni da adottare per l'apertura delle piscine stagione estiva 2023 con la problematica siccità che colpisce ancora parte del nostro paese, la rivisitazione della norma UNI 10637 di prossima uscita (luglio 2023), i requisiti tecnico professionali delle aziende costruttrici e manutentrici alle quali affidare gli impianti e, non da meno, tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'acqua in vasca e doccia.

La seconda parte del seminario di aggiornamento professionale verterà sulla proposta di modifica della delibera della giunta regionale lombarda del maggio 2006, la numero 8/2552. Anaci Brescia e Assopiscine, anche grazie alla collaborazione del compianto professor Alberto Verardo, stanno lavorando da anni per rendere la norma più chiara possibile senza la possibilità di fraintendimenti che, purtroppo, dal 2006 hanno creato diatribe tra condomìni - imprese - amministratori e tra questi ultimi.

«L'obiettivo delle due associazioni, - condividono sia Giorgio Penna presidente Anaci Brescia che Ferruccio Alessandria presidente Assopiscine - è quello di fornire un documento che metta al primo posto la sicurezza di tutti gli utilizzatori, in ogni aspetto legato all'impianto, ma anche, importantissimo, l'individuazione delle responsabilità gestionali». Parteciperà all’evento Giorgio Maione – assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia. Alla tavola rotonda, relatori saranno Giulio Benedetti – sostituto procuratore generale Corte d'appello di Milano, l’avvocato Eugenio Antonio Correale – direttore e responsabile scientifico Centro studi Anaci Lombardia ed Anaci Milano, l’avvocato Laura Marchetti – direttore e responsabile scientifico Centro studi Anaci Brescia e l’avvocato Marina Figini – direttore e responsabile scientifico Centro studi Anaci Bergamo.