Pnrr: stop alle caldaie a gas nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di Deborah Maria Foti - Anapi

Pubblicate due nuove check list per far rispettare il principio del Dnsh negli interventi finanziati dal Pnrr

In linea e nel rispetto del principio del Dnsh (Do No Significant Harm - non fare danni significativi all’ambiente), gli interventi previsti dall'Europa e finanziati dal programma Next generation Eu e dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), tendono verso l'esclusione delle caldaie a gas per ciò che concerne la costruzione di nuovi edifici o la riqualificazione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali.

Nello specifico, sono state pubblicate due check list da compilare...