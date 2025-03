L’ordinanza del Tribunale di Bologna del 16 febbraio 2025 offre un’importante occasione per analizzare non solo il valore probatorio delle comunicazioni elettroniche nel contesto condominiale, ma anche per esaminare nel dettaglio una fattispecie particolarmente interessante in materia di tutela possessoria del diritto di veduta.

La vicenda

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale riguardava un’azione...