Presentate in Senato le proposte dell’Uppi (Unione piccoli proprietari immobiliari) su fisco e casa

Le proposte dell’Unione piccoli proprietari immobiliari, per un nuovo fisco sulla casa, semplificato, equo e sostenibile potrebbero già essere recepite nella legge di bilancio 2024. Questo è l’augurio degli stessi senatori Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, Dario Damiani e Lavinia Mennuni, che hanno commentato il progetto fiscale della piccola proprietà immobiliare, insieme al presidente nazionale Uppi, Fabio Pucci e al segretario generale Jean-Claude Mochet e si sono impegnati a coinvolgere l’Uppi nella discussione sulla legge di Bilancio, in una prossima audizione della Commissione Bilancio.

Jean-Claude Mochet ha potuto illustrare numerose proposte, tra cui, la possibilità di estendere i contratti concordati a tutti i comuni italiani e di introdurre i contratti concordati alle locazioni commerciali; Fabio Pucci ha illustrato al Governo la necessità di immaginare contributi concreti alle famiglie dei piccoli proprietari chiamati agli obblighi Ue sulle case green, ricordando che l’80% delle famiglie vive in una casa di proprietà e che il loro reddito medio non supera i 28mila euro lordi nel 45% dei casi, mentre il 44% è composto da pensionati a basso reddito (non oltre i 20mila euro).

La conferenza stampa sè stata trasmessa anche in diretta televisiva sulla web TV del Senato. Questo il link della conferenza stampa: https://www.youtube.com/watch?v=PPAZznxlt9w.