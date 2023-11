Qual è la definizione di delibera assembleare e come è possibile contestarla di Rosario Dolce

La richiesta di annullabilità va dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda contenuta nell’atto di citazione, e non in via di eccezione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Quale descrizione possiamo dare alle delibere delle assemblee dei condòmini? E come possiamo intenderle nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo, in tema di crediti condominiali? La Cassazione, con rigore e precisazione, indica le direttrici per rispondere ai due quesiti nella sentenza 12642 del 10 maggio 2023.

La definizione di delibera

Nel qual caso si riporta che le determinazioni prese dai condòmini...