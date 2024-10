Qualità dell’acqua, anche il perito chimico può svolgere le analisi che competerebbero a biologi o chimici

Il tema del controllo della qualità dell’acqua in condominio resta in primo piano dopo che la normativa - decreto legislativo 18 del 23 febbraio 2023 - ha individuato precise responsabilità in capo all’amministratore. È pertanto particolarmente interessante la recente sentenza 23726/2024 della Cassazione.

La vicenda processuale

Due dottori in chimica citavano in giudizio due società, che effettuavano le analisi delle acque previste dal Dlgs 31/2001, affermando che le stesse difettavano dei requisiti previsti dalla legge...