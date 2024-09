Rischio legionella, amministratori tenuti a predisporre più controlli

Quando la previsione normativa diventa realtà: l’Istituto superiore di sanità ha registrato 53 casi di legionellosi in provincia di Milano da aprile, in particolare tra i Comuni di Corsico e Buccinasco e casi isolati in altri contesti della zona sud di Milano. Le alte temperature diffondono il batterio e torna perciò in primo piano in tutta Italia il dibattito sui controlli, sull’usura e lo stato delle tubazioni idriche. In ambito condominiale è il banco di prova dell’adempimento cui è tenuto l’amministratore...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi