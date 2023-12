Quando la condotta dell’amministratore è penalmente punibile

Le responsabilità giuridiche dell’amministratore di condominio spaziano non solo in ambito strettamente civilistico, ma anche in ambito penalistico ed amministrativo (ipotesi in cui l’amministratore viola delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o sulla normativa previdenziale o fiscale).

I riferimenti del Codice

La responsabilità penale dell’amministratore di condominio discende dal preciso dettato delle disposizioni del codice civile in materia della comunione forzosa condominiale e specificamente...