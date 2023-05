Quando si può invocare la responsabilità da custodia in condominio di Matteo Rezzonico

Se il danno è prodotto a terzi da cosa inerte compete al danneggiato provare il nesso causale e che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità

È noto che il terzo, (non condomino), che acceda al condominio può generalmente invocare sia la responsabilità da custodia del condominio sulle parti comuni (articolo 2051 del Codice civile), sia una responsabilità per fatto illecito di natura extracontrattuale (articolo 2043 del Codice civile). Sennonché quando si invochi la responsabilità da custodia – per essere risarciti in caso di caduta su di un bene comune - non basta dimostrare la caduta, ma occorre fornire la prova che il bene comune sia...