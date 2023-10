Qundis presenta i contatori di calore e refrigerazione con tecnologia radio integrata

Possono trasmettere via radio i valori di consumo rilevati nella propria abitazione

Qundis (www.qundis.it), leader europeo nella produzione di sistemi AMR, ripartitori di calore, contatori di calore e d’acqua e smart meter gateways per la gestione di dati dei consumi energetici, annuncia in una nota che sono ufficialmente ordinabili in Italia i nuovi contatori compatti con tecnologia radio integrata Q heat 5.5 R e quelli ad ultrasuoni con tecnologia radio integrata Q heat 5.5 US R.

Per una vasta gamma di situazioni di assemblaggio e scenari applicativi, entrambi i modelli rappresentano le componenti ideali per misurare il consumo di energia sia degli impianti di riscaldamento che di refrigerazione.

Tra le principali caratteristiche di questi nuovi modelli, la tecnologia innovativa occupa un posto speciale: i nuovi contatori di calore Qundis, infatti, possono trasmettere via radio i valori di consumo rilevati nella propria abitazione, giungendo direttamente al proprio fornitore di servizi di misurazione. Fino a qualche anno fa, l’installazione di dispositivi di questo tipo rappresentava un’opzione vantaggiosa, per il consumatore finale quanto per l’intero condominio, ma a seguito dell’introduzione della Direttiva sull’efficienza energetica è anche un obbligo di legge. A seguito dell’introduzione della EED, infatti, le informazioni sui consumi devono essere fornite agli utenti finali con cadenza mensile. Il tutto in vista del 1° gennaio 2027, data in cui tutti i dispositivi in campo dovranno essere convertiti in lettura remota.

Il nuovo contatore di calore compatto Q heat 5.5 R con tecnologia radio integrata, risalta - priosegue la nota - in termini di flessibilità a prova di futuro, per un impiego in appartamenti e unità commerciali. Ideale per la registrazione del consumo di energia dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento, solari e di acqua calda, è disponibile “a vite” e “a capsula” in diverse misure.

Grazie alla tecnologia radio integrata e all’avvio automatico della stessa, la messa in funzione e l’integrazione in un sistema Q walk-by o Q AMR sono molto rapidi: il breve ciclo di misurazione statica ogni 6 secondi si traduce in una precisione di misurazione molto elevata. Il contatore di calore con opzione freddo Q heat 5.5 R è già disponibile per l’acquisto in Italia.

Q heat 5.5 US R, invece, mostra come la tecnologia di misurazione a ultrasuoni sia sinonimo di precisione e facilità di gestione durante l’installazione. Se combinata con la tecnologia radio integrata, infatti, rappresenta il miglior alleato nel campo dell’acquisizione dei dati di consumo di calore e refrigerazione. Il breve ciclo di misurazione statico ogni 4 secondi, la gamma dinamica fino a 1:100 e la classe di precisione alla quale appartengono portano ad una precisione di misurazione senza eguali.

In entrambi i dispositivi, i parametri si impostano in modo semplice tramite l’interfaccia IR utilizzando il software o direttamente attraverso i tasti di controllo del dispositivo e la trasmissione standard dei dati avviene tramite l’invio di telegrammi AMR e walk-by in C-mode. Questo significa che grazie alla dotazione dei contatori con la tecnologia radio in C-Mode, i dispositivi possono essere letti in remoto 365 giorni l’anno.