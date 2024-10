Responsabile anche il condomino danneggiato se non ha segnalato le infiltrazioni dal tetto

Un condòmino chiedeva che il condominio fosse condannato al risarcimento del danno patito nella sua unità abitativa; dichiarava che, in conseguenza di infiltrazioni di acque meteoriche, derivanti dalla cattiva manutenzione del tetto condominiale, aveva subito danni nei soffitti e nei locali. Il condominio replicava che l’appartamento risultava disabitato dal 2010 e che in esso non era più stato compiuto alcun intervento manutentivo; le cause dei danni sarebbero state, quindi, da individuare nella...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi