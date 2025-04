Soggetto a cedolare secca il contributo del Comune per la riduzione del canone di locazione

Il tema del contributo erogato dal Comune per la riduzione del canone di locazione è di particolare rilevanza nel contesto attuale, in quanto tale contributo può essere soggetto a cedolare secca. Questa possibilità è sancita dall’articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), il quale stabilisce che i contributi in sostituzione di redditi siano tassati secondo il medesimo regime fiscale dei redditi che essi sostituiscono. È importante sottolineare che questa interpretazione...

