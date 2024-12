Rimborso delle anticipazioni di uno dei coniugi solo se l’altro ha dato l’ok alle spese

Il vincolo matrimoniale non è indissolubile civilisticamente e le separazioni coniugali costituiscono una delle controversie più gravose da affrontare nelle aule giudiziarie. Ora, anche le questioni immobiliari, che si intersecano in questi meandri, non sono da meno e molte volte gli ex coniugi litigano sul rimborso delle spese sostenute da ciascuno di essi per il miglioramento dell’ex casa familiare, acquistata congiuntamente in costanza di matrimonio, e, pertanto, rimasta tra di essi in comunione...

