Rimosse le vetrate che confliggono con le norme del regolamento condominiale

Il decreto Aiuti-Bis non prevale sulle disposizioni del regolamento di condominio volte a tutelare il decoro architettonico e non esonera il condomino dal doversi munire di autorizzazione assembleare per realizzare interventi che alterano la facciata dell’edificio (nel caso di specie, le vetrate Vepa poste in essere da un condomino erano state ritenute lesive della estetica dell’edificio). Lo precisa la sentenza del Tribunale di Milano 1574 pubblicata il 24 febbraio 2025.

Il caso

Il tribunale ambrosiano ha...