Risarcibile il danno biologico derivante da immissioni moleste anche se non provato documentalmente di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Fumi e odori fastidiosi sono considerati elementi che possono limitare il regolare corso della routine quotidiana di chi li subisce, imponendo un forzato cambio di abitudini

Con l’ordinanza 20096/2023 , la Cassazione ha ribadito che le immissioni moleste (siano esse olfattive o sonore) determinano un danno non patrimoniale risarcibile di per sé, che non necessita di specifica prova documentale, del tutto diverso da quello derivante dalla lesione del diritto alla salute e autonomamente qualificabile come danno al normale svolgimento della vita personale, relazionale e familiare.

I fatti di causa

Con atto di citazione ritualmente notificato, alcuni condòmini residenti in un fabbricato ...