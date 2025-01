Rischio elettromagnitico: se ne discute il 31 maggio nell’evento organizzato da A.m.i.c.a.

A.m.i.c.a. – Associazione malattie da intossicazione cronica e ambientale – comunica di aver organizzato per il 31 gennaio, dalle 14,45 alle 20 su piattaforma Zoom l’evento «Strategie legali per difendersi dal rischio elettromagnetico.

Per iscrizioni : amica@infoamica.it.

A.m.i.c.a. nasce il 21 maggio 2003 per promuovere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai problemi di salute causati dall’esposizione a campi elettromagnetici e a sostanze chimiche presenti nell’ambiente e nei prodotti d’uso comune.

L’evento affronta il tema sotto diversi aspetti (clicca qui per la locandina), dal rischio di esproprio dei siti privati per le installazioni antenne radio base alla tutela dei soggetti vulnerabili, dal deprezzamento degli immobili dovuto alle antenne della telefonia mobile agli strumenti di pianificazione degli enti locali per regolare le installazioni delle stazioni radio base.