Risoluzione locazione e ‹‹condominio-consumatore›› tra i temi in primo piano

Si segnala, per cominciare, in Condominio e immobili 3 marzo 2025 il contributo di B. Di Tonto, «Risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore e risarcimento del danno», relativo alla attesa sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione 25 febbraio 2025, n. 4892. Le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio: «[i]l diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’articolo 1223 Codice civile il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi