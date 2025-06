Se il fondo estero è autorizzato e garantito sì all’esenzione fiscale per investimenti in un fondo immobiliare italiano

Una recente pronuncia dell’agenzia delle Entrate ha offerto un importante chiarimento in materia fiscale riguardante gli investimenti indiretti in fondi immobiliari italiani attraverso strutture estere, in particolare nel caso di un organismo di investimento collettivo costituito a Singapore. Questo parere assume un rilievo significativo in un contesto economico sempre più globalizzato, dove gli investitori istituzionali cercano soluzioni efficienti per allocare capitali in mercati immobiliari esteri...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi